Ираола с коментар за загубата от Лийдс и състоянието на заменения Фримпонг

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола предполага, че Джереми Фримпонг не е получил контузия при поражението с 2:4 срещу Лийдс в контролна среща по футбол в Чикаго. Десният бек сам поиска смяна през второто полувреме и испанецът заяви, че според него нидерландецът просто е почувствал преумора.

Ливърпул не успя да възстанови всичките си контузени футболисти през лятото. Джо Гомес почти със сигурност няма да започне първенството, а Конър Брадли, Юго Екитике и Джовани Леони продължават лечението си.

"Джереми сам поиска смяна, но не мисля, че става въпрос за контузия. По-скоро е претоварване и се надявам да не е травма. Не мисля, че сме загубили допълнителни играчи след срещата", заяви Ираола.

С тази контрола неговият отбор приключи подготовката си в САЩ.

"Разбира се, че предпочитам различен резултат, но пък това беше най-полезната ни контрола до момента. Видях много положителни неща през първото полувреме и много негативни през второто. Научих много от срещата, ще си направя някои заключения и ще променя някои неща", каза още той.

Ливърпул завърши на пето място във Висшата лига през миналия сезон и ще открие новия на 23 август като гост на Нюкасъл.

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Снимки: Imago