Арсенал разгроми прясно изпаднал от Ла Лига

Английският шампион Арсенал се наложи убедително с 4:1 над изпадналия през последната кампания тим на Жирона в контрола от предсезонната подготовка на двата отбора.

Goals galore in Girona ✨ pic.twitter.com/5jSQ7u1mZg — Arsenal (@Arsenal) August 1, 2026

Микел Артета стартира с по-голямата част от звездите си като Гьокереш, Уайт, Калафиори, Люис-Скели и Хавертц, като в хода на двубоя смени цялата си стартова единайсеторка. От пейката се появи Габриел Жезус, като той бе сред футболистите, които влязоха и после отново бяха заменени, за да може мениджърът да използва почти цялата група от 26 състезатели, които избра за проверката. Единствено специалистът не се възползва от услугите на 18-годишния страж Кари Рансън, който в случая бе трети избор под рамката на вратата. Титулярен вратар бе Кепа Арисабалага, а шанс вместо него от 61-вата минута нататък получи 26-годишният французин Илан Мелие.

Кай Хавертц поведе “топчиите” към убедителния успех с гол в 16-ата минута, а в 30-ата гръцкият нападател Христос Цолис покачи. За национала на "елините" това бе първи гол с екипа на английския шампион.

След почивката каталунците имаха миг на проблясък и Арнау Мартинес върна едно попадение в 50-ата минута, но след това втородивизионният испански отбор инкасира нови два гола. В 53-тата минута 16-годишният младок Макс Дауман върна разликата от две попадения в полза на английския колос, а в 55-ата влезлият като резерва за малко Габриел Жезус оформи крайния резултат.

До края нови голове не паднаха, а двата тима имаха шанса да пуснат различни футболисти, които да обиграят. Преди старта на новия сезон Жирона ще има още две контроли, които ще бъдат срещу сънародниците им от Сабадел (7.8) и Химнастик (8.8), а първият официален мач ще бъде срещу Леганес (14.8). Арсенал от своя страна изигра днес първата си контрола и гледа напред към проверки срещу Бетис (5.8), Борусия Дортмунд (9.8) и Комо (12.8). Първият официален мач за сезон 2026/2027 е срещу носителя на ФА Къп Манчестър Сити (16.8) в битката за Къмюнити Шийлд, а кампанията в Премиър лийг ще бъде открита с домакинство на новака Ковънтри (21.8).

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