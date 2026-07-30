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Невероятен Лапоухов отчая Карабах и класира ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Райс: Преди почивката мразех отбора

Райс: Преди почивката мразех отбора

  • 30 юли 2026 | 23:27
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Наставникът на Лудогорец Томас Райс бе разочарован от отпадането на тима от Европа след равенството 2:2 с Апоел (Тел Авив) и загубата в първия мач. Германецът е на мнение, че първата част на срещата е била много слаба за тима му и дори заяви, че е мразел отбора преди почивката.

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“Изиграхме две различни полувремена. Бях ядосан от първото полувреме. Апоел спечели повече единоборства на нашия стадион как е възможно това. През второто бяхме далеч по-добри, но допуснахме втори гол, като се изнесохме по-напред играта. През първото полувреме мразех отбора ми. Казах на играчите, че трябва да опитаме през второто полувреме. Някои нарушения бяха отсъдени в полза на Апоел и бяхме санкционирани с някои жълти картони”, каза Райс.

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“Отпадаме и сега трябва да насочим фокус върху тренировките и ако се представяме, както през второто полувреме, ще съм доволен. Миналото е минало и сега трябва да гледаме към настоящето. Трябва да покажем по-добро лице”, обясни още специалистът.

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