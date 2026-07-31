Янев: Не знам дали осъзнават колко голям клуб отстранихме, остана ми само вярата, никога няма да се променя

Наставникът на ЦСКА Христо Янев похвали футболистите си и треньорския щаб след победата с дузпи над Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Треньорът на "червените" обяви, че са отстранили голям отбор, който миналата година победи Бенфика и Челси. В заключение Янев заяви, че ще продължи да работи по същия начин и никога няма да се промени.

“Тук не говорим за мотивация, а за тактическа грамотност на отбора. Поздравявам моя щаб, защото вложихме много труд и усилия, за да разгадаем противника и да му се противопоставим. Не знам дали хората осъзнават колко голям клуб отстранихме.

Нуждаем се от подкрепата на публиката и искам да им балгодаря. Срещу мен на пейката имаше треньор със 17 години опит и отбор, който миналата година побеждаваше Бенфика и Челси.

Искахме да покажем, че работата, която вършим, не е толкова лоша. Вярата е единственото нещо, което ми остана. Понякога я губя и се двоумя дали можем да се справим със ситуцията. Не се чувствам отчаян. Знам какво мога. Отивам на работа с нагласата този отбор да играе в Европа. Влагаме много енергия. Искаме да покажем на собственика какво може този отбор. Няма да се променя. Никога няма да се променя. Научен съм да се боря. Хората, които ме подкрепят, им благодаря. Днес показахме, че сме много стойностен отбор. Ако съдбата е с нас и покажем същата игра - защо да не влезем в основната фаза на Лига Европа", каза Христо Янев.

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Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев