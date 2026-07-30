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Лудогорец се бори, но не успя да стопи аванса на Апоел и отпадна от евротурнирите - на живо от Разград след 2:2
  1. Sportal.bg
  2. Университатя (Клуж)
  3. Още един румънски тим се сбогува с Европа

Още един румънски тим се сбогува с Европа

  • 30 юли 2026 | 22:05
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Още един румънски тим се сбогува с Европа

Румънският Университатя Клуж отпадна от Лигата на конференциите след загуба с 1:3 като гост на норвежкия Бран в реванша от втория квалификационен кръг. След равенството 2:2 в първата среща, норвежците продължават напред с общ резултат 5:3, превръщайки се в поредния екзекутор на румънски отбор в турнира, след като по-рано и ФКСБ отпадна след тежка загуба от Ауда.

Домакините поведоха още в 8-ата минута. Белгийският защитник Луи де Роеве изпрати мощно центриране в наказателното поле, където нападателят Кастро успя да отклони топката и тя се озова в мрежата на безпомощния вратар Неофитос Михай за 1:0.

Румънците отвърнаха на удара в 26-ата минута с перфектна контраатака. Мариус Стефънеску се измъкна на скорост и излезе абсолютно сам срещу вратаря Матиас Дингеланд. Последва силен удар, който стражът на Бран успя да отрази, но топката рикошира право в краката на връхлитащия Йово Лукич. За сръбския нападател остана най-лесното – да я прати в опразнената врата за 1:1.

След като Университатя пропусна две златни възможности за пълен обрат чрез Макалу, домакините нанесоха своя втори удар в последната 45-а минута на първата част. При остро центриране от фланга в пеналтерията, крилото Феликс Матисен се извиси над всички и стреля с глава. Вратярят на гостите Михай направи сериозна грешка при опита си за интервенция, не прецени добре траекторията и топката влезе в мрежата му за 2:1.

Крайният резултат бе оформен в 75-ата минута след страхотна индивидуална акция на Кастро. Нападателят на Бран пое топката и шутира изключително мощно от границата на наказателното поле. Михай успя да докосне и да закачи кълбото, но силата на удара бе твърде голяма и топката влезе в мрежата за 3:1.

С този успех норвежкият Бран се класира за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, където ще премери сили с кипърския Аполон (Лимасол).

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