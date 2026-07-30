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Лудогорец се бори, но не успя да стопи аванса на Апоел и отпадна от евротурнирите - на живо от Разград след 2:2
  1. Sportal.bg
  2. Пафос
  3. Хайдук се пропука в най-неподходящия момент и допусна болезнен обрат срещу Пафос

Хайдук се пропука в най-неподходящия момент и допусна болезнен обрат срещу Пафос

  • 30 юли 2026 | 22:43
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Хайдук се пропука в най-неподходящия момент и допусна болезнен обрат срещу Пафос

Отборът на Пафос постигна волева победа с 4:0 срещу Хайдук (Сплит) в реванша от втория предварителен кръг на Лига Европа и продължи напред след успех в общия резултат с 4:2.

Хърватските вицешампиони бяха спечелили първия мач с 2:0 и вече се виждаха в следващия кръг, след като имаха аванс в сблъсъка отвъд редовното време. Домакините от Пафос бяха повели с гол на Гуга в 40-ата минута, но така и не можеха да намерят начин да вкарат второ попадение. Това обаче се промени в 1-вата минута на добавеното време на срещата, когато Давид Голдар изравни общия резултат.

Така островитяните влязоха с огромно психологическо предимство в двете продължения по 15 минути, а още в 93-тата минута Биел вкара, за да осъществи пълния обрат. До края момчетата от Западните Балкани така и не намериха как да противодействат, а в 117-ата минута допуснаха четвърти гол, който се превърна в последния пирон в ковчега им. Жоао Корея пък бе човекът, който се разписа за Пафос.

В спор за място на плейофите Пафос ще играе с класния РБ Залцбург, който през миналата кампания завърши на трето място в австрийската Бундеслига и пропусна първите два квалификационни кръга на турнира. Мачовете са на 6 и 13 август.

СНИМКА: PAFOS FC// FACEBOOK

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