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Ще успее ли ЦСКА да отстрани фаворизирания Карабах - на живо от "Васил Левски" преди двубоя от Лига Европа
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  2. Лудогорец
  3. 11-те на Лудогорец и Апоел (Тел Авив)

11-те на Лудогорец и Апоел (Тел Авив)

  • 30 юли 2026 | 19:56
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11-те на Лудогорец и Апоел (Тел Авив)

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Апоел (Тел Авив), които се изправят един срещу друг в мач-реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят стартира в 21:00 часа, а родният представител има да наваксва пасив от 0:2 след първия двубой миналата седмица.

Старши треньорът на “орлите” Томас Райс прави три промени в сравнение с предишния мач с Апоел. Ивайло Чочев заменя Агибу Камара в средата на терена, а Бърнард Текпетей и Квадво Дуа влизат вместо Руан Секо и Ерик Биле, за да оформят атакуващо трио с Алберто Салидо.

Апоел от своя страна излиза със същия състав, а титуляр за израелците отново е Адриан Краев.

ЛУДОГОРЕЦ - АПОЕЛ (0:2)

Стартови състави:

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 17. Сон, 3. Антон Недялков, 15. Едвин Куртулуш, 27. Винисиус Ногейра, 26. Филип Калоч, 14. Петър Станич, 18. Ивайло Чочев, 37. Бърнард Текпетей, 9. Квадво Дуа, 7. Алберто Салидо;

Апоел: 22. Асаф Цур, 97. Маркус Коко, 5. Фернанд Майембо, 4. Чико, 16. Дорон Лейднер, 98. Лукас Фалкао, 6. Адриан Краев, 11. Став Туриел, 51. Омри Алтман, 10. Алехандре Силва, 9. Емануел Боатенгман.

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