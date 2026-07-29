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Не само в Европа са притеснени от действията на ФИФА

  • 29 юли 2026 | 14:16
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Въпреки противоречивите си действия президентът на ФИФА Джани Инфантино се радваше на широка подкрепа от футболните ръководите извън Европа. Последното му решение обаче може да промени това.

След излизането на информацията, че ФИФА смята да продаде част правата за турнирите си, сред които световното първенство, на частни инвеститори в Европа веднага изразиха възмущението си. УЕФА излезе с много силна и ясна позиция по въпроса, като обяви, че Инфантино "се опитва да продаде душата на футбола". Футболните асоциации в Европа планират среща, на която да обсъдят ситуацията, а вече се споменава и бойкот на Мондиала.

Европа обсъжда бойкот на световното първенство след новия план на Инфантино
Европа обсъжда бойкот на световното първенство след новия план на Инфантино

С известно закъснение с позиция излезе и КОНКАКАФ. Конфедерацията, която представлява футболните асоциации от Северна Америка, Централна Америка и Карибите, обаче не отправи критики към идеята на Инфантино, а по-скоро изрази възмущение от това, че не са информирани по темата. От там обявиха, че не знаели за новия проект и са останали изненадани.

"КОНКАКАФ разбра за случващото се от медиите и след това от медийно съобщение. Силно сме притеснени от липсата на надеждна процедура. Споделяме разочарованието на мнозина в нашия регион, че такива детайли са планирани и споделени публично без дискусия с съответните управленски органи и заинтересованите страни.

Като лидери във футбола, ние сме пазители на играта. ФИФА, конфедерациите и всяка от асоциациите членки носят колективна отговорност винаги да действат в най-добрия интерес на спорта. Всяко наше решение трябва да се ръководи от принципите на доброто управление, надеждните процеси и дългосрочната грижа за спорта. Това е рамката, в която действа КОНКАКАФ. Вярваме, че всички в семейството на ФИФА ще постъпят по същия начин", се казва в позицията на конфедерацията.

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Снимки: Gettyimages

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