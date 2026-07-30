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Лудогорец се бори, но не успя да стопи аванса на Апоел и отпадна от евротурнирите - на живо от Разград след 2:2
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  2. Храдец Кралове
  3. Чехи отстраниха бронзовия медалист на Норвегия

Чехи отстраниха бронзовия медалист на Норвегия

  • 30 юли 2026 | 22:06
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Чехи отстраниха бронзовия медалист на Норвегия

Отборът на Храдец Кралове от Чехия се класира за третия предварителен кръг в Лига Европа след успех с 3:1 над норвежкия Тромсьо в реванша на родна земя. Тимът от Източна Европа имаше аванс от 1:0 след визитата на Скандинавския полуостров и довърши започнатото, за да продължи напред с успех в общия резултат с 4:1.

Иначе тази вечер бронзовите медалисти на Норвегия за 2025 г. поведоха в резултата и за кратко възстановиха надеждите си да продължат. Това се случи в 25-ата минута на срещата, когато Хайне Ларсен откри резултата, но съвсем скоро в 30-ата минута Мик ван Бюрен възстанови паритета.

Веднага след почивката пък Том Слончик осъществи пълен обрат с попадение в 48-ата минута, а в 53-тата Ондрей Михалик тотално уби надеждите на скандинавците.

В следващия кръг Храдец Кралове ще се изправи срещу турския гранд Бешикташ, който елиминира Мидтиланд, докато Тромсьо ще продължи европейската си кампания в Лигата на конференциите.

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