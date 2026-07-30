11-те на ЦСКА и Карабах, "червените" със състава от Азербайджан

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Карабах, които излизат в среща реванш от втория предварителен кръг на Лига Европа.

Наставникът на "червените" Христо Янев залага на същия състав, който направи 0:0 преди седмица в Азербайджан. В защита започва триото Иванов-Гбамин-Родригес, а на двата бека - Пастор и Мартино. Атаката водят Питас и Годой.

ЦСКА - КАРАБАХ

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 17. Мартино, 5. Гбамин, 7. Ебонг, 6. Жордао, 8. Сенси, 28. Питас, 9. Годой

КАРАБАХ: 99. Кохалски, 2. Силва, 55. Хюсеинов, 4. Варконий, 44. Жафаргулиев, 35. Бикальо, 8. Янкович, 21. Кашчук, 20. Борхес, 10. Зубир, 11. Саво

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