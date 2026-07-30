Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ще успее ли ЦСКА да отстрани фаворизирания Карабах - на живо от "Васил Левски" преди двубоя от Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. 11-те на ЦСКА и Карабах, "червените" със състава от Азербайджан

11-те на ЦСКА и Карабах, "червените" със състава от Азербайджан

  • 30 юли 2026 | 19:59
  • 4905
  • 19

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Карабах, които излизат в среща реванш от втория предварителен кръг на Лига Европа.

Наставникът на "червените" Христо Янев залага на същия състав, който направи 0:0 преди седмица в Азербайджан. В защита започва триото Иванов-Гбамин-Родригес, а на двата бека - Пастор и Мартино. Атаката водят Питас и Годой.

ЦСКА - КАРАБАХ

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 17. Мартино, 5. Гбамин, 7. Ебонг, 6. Жордао, 8. Сенси, 28. Питас, 9. Годой

КАРАБАХ: 99. Кохалски, 2. Силва, 55. Хюсеинов, 4. Варконий, 44. Жафаргулиев, 35. Бикальо, 8. Янкович, 21. Кашчук, 20. Борхес, 10. Зубир, 11. Саво

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Николай Минков се готви самостоятелно в очакване на трансфер в чужбина

Николай Минков се готви самостоятелно в очакване на трансфер в чужбина

  • 30 юли 2026 | 16:46
  • 1488
  • 1
Официално: Левски привлече нов футболист

Официално: Левски привлече нов футболист

  • 30 юли 2026 | 16:37
  • 29239
  • 64
Ботев (Ихтиман) с ново попълнение

Ботев (Ихтиман) с ново попълнение

  • 30 юли 2026 | 16:26
  • 989
  • 0
Хулио Веласкес ще говори преди двубоя със Септември

Хулио Веласкес ще говори преди двубоя със Септември

  • 30 юли 2026 | 15:59
  • 948
  • 0
Български съдия по футзал с престижно международно назначение

Български съдия по футзал с престижно международно назначение

  • 30 юли 2026 | 15:56
  • 557
  • 0
Форумът "Елитен ДЮФ" с акцент върху развитието на талантите и бъдещето на българския футбол

Форумът "Елитен ДЮФ" с акцент върху развитието на талантите и бъдещето на българския футбол

  • 30 юли 2026 | 15:54
  • 527
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Апоел (Тел Авив)

11-те на Лудогорец и Апоел (Тел Авив)

  • 30 юли 2026 | 19:56
  • 3512
  • 2
Европейските страни единодушно: Бойкот на турнирите на ФИФА

Европейските страни единодушно: Бойкот на турнирите на ФИФА

  • 30 юли 2026 | 18:54
  • 13915
  • 32
Лига Европа: Макаби (Тел Авив) на крачка от двубой срещу ЦСКА или Карабах

Лига Европа: Макаби (Тел Авив) на крачка от двубой срещу ЦСКА или Карабах

  • 30 юли 2026 | 20:18
  • 4315
  • 0
Официално: Левски привлече нов футболист

Официално: Левски привлече нов футболист

  • 30 юли 2026 | 16:37
  • 29239
  • 64
Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

  • 30 юли 2026 | 11:25
  • 43156
  • 74