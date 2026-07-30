Жалгирис разби Динамо (Тбилиси) с любим на левскарите резултат

Литовският Жалгирис сътвори едно от най-великите завръщания в историята на евротурнирите, след като разгроми грузинския Динамо (Тбилиси) с класическото и любимо на „синя“ България 7:2 в реванша от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. След тежката загуба с 0:3 в първия мач, литовците изцяло заличиха пасива си и продължават напред с общ резултат 7:5 в истински голов спектакъл.

Двубоят започна с драма още в 8-ата минута, когато Александре Каландадзе извърши нарушение за дузпа, но Никола Петкович пропусна от бялата точка, стреляйки над напречната греда. Жалгирис все пак поведе в 25-ата минута чрез Станислав Биленки, но малко преди почивката Лео Сантос изравни за грузинците с красив далечен удар.

Истинското торнадо обаче се разрази през второто полувреме, когато домакините прегазиха своя съперник с шест попадения. Никола Петкович се реваншира за пропуска си с гол за 2:1 в 59-ата минута, а само две минути по-късно Брайън Тейшейра покачи на 3:1.

Макар Мате Вацадзе бързо да върна едно попадение за Динамо в 72-рата минута за 3:2, Жалгирис отговори брутално и разглоби защитата на гостите. Никола Петкович се разписа за втори път в 74-ата минута за 4:2, последван от нов гол на Станислав Биленки в 82-рата минута за 5:2. В самия край на срещата (88') Неманя Михайлович покачи на 6:2, а в 90-ата минута Станислав Биленки оформи своя хеттрик и крайното 7:2.

В третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите Жалгирис Вилнюс ще се изправи срещу отпадналия от двойката между хърватския Хайдук (Сплит) и кипърския Пафос.

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