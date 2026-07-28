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УЕФА: Футболът не е на ФИФА, за да го продава

  • 28 юли 2026 | 18:30
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УЕФА: Футболът не е на ФИФА, за да го продава

От европейската футболна централа реагираха веднага на информацията, че ФИФА може да продаде части от световното първенство на частни инвеститори. Публикацията на “Таймс” не е потвърдена официално от световната футболна централа, но от УЕФА излязоха с позиция.

“Това преминава линия, която управляващите футболни институции никога не трябва да преминават. УЕФА го приема изключително сериозно. Така би трябвало да го приемат и всички национални футболни асоциации. Както и всяка заинтересована страна: първенства, клубове, играчи, фенове, правителства и всеки, който го е грижа за бъдещето на играта”, се казва в изявлението на УЕФА.

“Душата и управлението на футбола не са активи, с които да се търгува, особено при нула прозрачност по отношение на това кой ще спечели финансово. Никой от нас не сме собственици на футбола. Той не е на ФИФА, за да го продава”, допълват от европейската футболна централа.

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