Бивш футболист на ЦСКА загина след трагичен инцидент в Бразилия

Бившият футболист на ЦСКА Тасио е починал при срутване на стена в Рио де Жанейро, съобщават от Ботафого, един от клубовете, в които футболистът е играл.

"Ботафого скърби за кончината на бившия си футболист Тасио Мая дос Сантос, който носеше нашата фланелка през 2015 година. На 41-годишна възраст. Тасио стана жертва на срутване на стена по време на силните ветрове, които удариха Рио де Жанейро тази сряда. В този момент на скръб, клубът изразява своята солидарност със семейството, приятелите и всички, които познаваха Тасио. Почивай в мир", се казва в съобщението на Ботафого в социалните мрежи.

Бразилецът Тасио носи екипа на "червените" през сезон 2012/2013 в 11 мача, в които реализира 4 гола.

Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira.



Neste momento de… pic.twitter.com/e0GBOqupbs — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 30, 2026

Малко по-късно бе разпространено видео в социалната мрежа Х, където се твърди, че се вижда момента на трагедията.

➡️ Veja momento em que ex-jogador do Botafogo é atingido por muro no Rio



Tássio Maia dos Santos foi atingido por queda de muro em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, durante a ventania que atingiu a cidade



🤳 Reprodução X pic.twitter.com/7kjUIYMO1l — Metrópoles (@Metropoles) July 30, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google