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Лудогорец се бори, но не успя да стопи аванса на Апоел и отпадна от евротурнирите - на живо от Разград след 2:2
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  3. Борац (Баня Лука) оцеля в невероятен трилър в Молдова

Борац (Баня Лука) оцеля в невероятен трилър в Молдова

  • 30 юли 2026 | 22:18
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Борац (Баня Лука) оцеля в невероятен трилър в Молдова

Босненският Борац (Баня Лука) си осигури място в следващата фаза на Лигата на конференциите след зрелищно равенство 3:3 при гостуването си на молдовския Петрокуб. Благодарение на категоричния си успех с 3:0 в първия мач, босненците продължават напред с общ резултат 6:3. За Борац това е глътка въздух на евросцената, след като само седмица по-рано тимът претърпя разочарование и бе отстранен от българския Левски в квалификациите за Шампионската лига.

Футболистите на Борац буквално „преспаха“ първото полувреме и скъсаха нервите на своите фенове. Молдовците се възползваха максимално от хаоса в лагера на гостите и поведоха с 2:0 още до 19-ата минута с голове на Дан Ротару (13') и Серджу Попеску (19').

Второто полувреме обаче се превърна в истински голов трилър с още четири попадения. Милан Савич върна босненците в мача в 50-ата минута (2:1), но само две минути по-късно Дан Ротару възстанови преднината на домакините, покачвайки на 3:1.

Борац реагира светкавично и в 55-ата минута Америх Хирош намали на 3:2. Точка на спора и крайното 3:3 оформи Дарко Рогулич с попадение в 78-ата минута, с което подпечата класирането на своя тим.

След този успех Борац (Баня Лука) се класира за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Там босненският представител ще се изправи срещу победителя от двойката между шведския Юргорден и финландския Илвес (Тампере).

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