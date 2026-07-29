И от ФА са „дълбоко загрижени“ от плана на ФИФА да разпродаде Световното първенство

Английската футболна асоциация (ФА) излезе с изявление, в което изразява своята „дълбока загриженост“ относно плановете на Джани Инфантино да продаде Световното първенство. Във вторник ФИФА обяви, след като плановете ѝ изтекоха в медиите, че възнамерява да увеличи „финансирането за развитие на футбола“ до над 10 милиарда долара (7,5 милиарда британски лири), като привлече инвестиции от трети страни в своите турнири, включително Мондиала. Президентът на ФИФА е подложен на остри критики заради плановете си да продаде акции от Световното първенство, което предизвика гнева на фенове и конфедерации като УЕФА, които го обвиниха, че „прекрачва границата“.

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Появиха се твърдения, че Инфантино може да спечели милиони от частни инвеститори. Европейската конфедерация УЕФА публикува остро изявление, в което обвини ФИФА, че „прекрачва границата“, докато британският премиер Анди Бърнам заяви, че ФИФА се е „продала“. Сега и ФА изрази своята позиция в изявление, публикувано в сряда.

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„Бяхме напълно в неведение за това предложение и не разполагаме със съществени подробности, включително какво точно представлява то и какви условия са прикрепени към него. Въз основа на ограничената информация сме дълбоко загрижени от липсата на процедура и управление, за да се стигне дотук, както и от очевидната същност и принципи, които са замесени. Когато предложението бъде споделено по пълния и прозрачен начин, обещан сега от ФИФА, ние ще изясним нашите виждания и ще коментираме допълнително.“

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Снимки: Gettyimages