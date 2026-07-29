Предизвикалото сериозни критики предложение на ФИФА би могло да спечели подкрепа от по-малките държави

Предложенията на ФИФА за продажба на дялове в големите турнири биха могли да спечелят подкрепа от страна на по-малките държави, които могат да бъдат изкушени от значително увеличение във финансирането, категорични са експерти по финансите във футбола. От световната футболна централа обявиха във вторник планове за създаване на частна компания, която да управлява най-големите събития, включително Световното първенство, като външни инвеститори ще бъдат поканени да купуват акции.

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Ходът идва след като турнирът в Северна Америка това лято генерира рекордни приходи от 15 милиарда долара, в сравнение с 8 милиарда долара в Катар през 2022 година, което за пореден път подчертава търговската привлекателност във футбола. Предложенията, които биха увеличили приходите допълнително, бяха посрещнати с критики, особено от УЕФА. Отделните страни членки на европейската футболна централа потенциално също ще имат сериозна финансова изгода от това. Първоначалните очаквания са, че минималната сума, която ще бъде генерирана от продажбата на дялове, е поне 20 милиарда евро.

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"При това положение някои от по-малките нации могат да вземат по 20 милиона евро на година, а това е нещо изключително сериозно. Фокусът е основно върху по-големите печалби. Това може да се очаква и от увеличения брой участници на Световното първенство", заяви Киърън Магуайър, специалист по футболни финанси.

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