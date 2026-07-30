Реал Мадрид и Фулъм си стиснаха ръцете, талантлив нападател на “кралете” отива при Арбелоа

Реал Мадрид и Фулъм са се разбрали за трансфера на талантливия нападател на испанците Гонсало Гарсия, съобщава Фабрицио Романо.
Според информациите 22-годишният футболист ще премине при “котиджърс” за фиксирана сума от 40 млн. евро плюс 2 млн. евро под формата на възможни бонуси. Реал Мадрид си е осигурил и 30% от бъдеща продажба на Гарсия, както и т.нар. “matching rights” - тоест да бъдат уведомени при бъдеща оферта на трети клуб към футболиста и съответно да имат правото да отправят същото предложение към Фулъм.
Младият нападател бе силно желан от новия мениджър на англичаните Алваро Арбелоа. Младежкият национал на Испания отбеляза 8 гола в общо 39 срещи за Реал Мадрид през миналия сезон, но беше титуляр в едва 15 от тях, тъй като беше втори избор след голмайстора на тима Килиан Мбапе. Гарсия дебютира за мъжкия отбор на “лос бланкос” през 2023 г., като общо има 13 попадения в 51 мача.
Очаква се скоро още един юноша на Реал да премине във Фулъм. Това е 21-годишният халф Сесар Паласиос.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google