Официално: Фулъм назначи Арбелоа

Английският Фулъм официално обяви назначаването на Алваро Арбелоа за нов старши треньор.

„С удоволствие съобщаваме, че Алваро Арбелоа е новият старши треньор на Фулъм. 43-годишният специалист се съгласи на тригодишен договор, който ще го задържи в клуба до лятото на 2029 г.“, се казва в изявлението на лондончани.

Welcome to Fulham, Álvaro Arbeloa. 🤍 — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2026

„След богата на трофеи състезателна кариера, треньорският път на Арбелоа премина през може би най-големия клуб в света, започвайки от младежките отбори на Реал Мадрид, а след това и до първия тим през миналия сезон", добавиха от "котиджърс".



Арбелоа наследява начело на Фулъм португалеца Марко Силва.

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Снимки: Imago