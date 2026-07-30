Официално: Левски привлече нов футболист

Ръководството на Левски обяви трансфера на крайния бранител Хевeртон. Контрактът с футболиста е до лятото на 2028 година.

Нов трансфер! Левски договори краен бранител

"ПФК "Левски" подписа договор със защитника Хевeртон Сириако Сантос. Контрактът с португалския футболист е до лятото на 2028 година.



Хевертон е роден на 1 февруари 2001 година в Сао Матеус (Бразилия). Той е юноша на португалския гранд "Спортинг" (Лисабон), като преминава през всички юношески формации на клуба. Изиграва 25 мача и вкарва 4 гола за отбора до 23 години и 26 мача с 1 гол за втория тим на "лъвовете".



През лятото на 2022 година преминава в друг португалски клуб – "Ещрела Амадора" записвайки 48 мача. В средата на 2024 година преминава в английския "Куинс Парк Рейнджърс", с чийто екип изиграва 9 мача и вкарва 1 гол.



В началото на 2025 година е преотстъпен на португалския "Витория" (Гимараеш), записвайки 8 мача. Година по-късно е преотстъпен на друг португалски клуб – "Жил Висенте", с чийто екип изиграва 25 мача.



ПФК "Левски" приветства с добре дошъл на стадион "Георги Аспарухов" Хевертон и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка", написаха от клуба.

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Снимка: levski.bg

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