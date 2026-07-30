Рома уреди гръцки национал от Волфсбург

Рома ще привлече централния бранител на Волфсбург Константинос Кулиеракис, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

22-годишният гръцки национал ще се присъедини към римския клуб за 15 млн. евро. Играчът вече е дал съгласие за трансфера.

🚨🟡🔴 Konstantinos Koulierakis to AS Roma, here we go! Agreement in place with Wolfsburg on all terms.



Agreement also with the defender since yesterday, as reported.



Fee worth around €15m for Koulierakis to become new Roma defender. 🇬🇷 pic.twitter.com/IKEDxGhWWN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

Кулиеракис играе за Волфсбург от 2024 г. През сезон 2025/26 той изигра 33 мача във всички състезания, отбелязвайки 4 гола и давайки 1 асистенция. Той обаче не успя да помогне на тима си да избегне изпадането във Втора Бундеслига за пръв път в историята на клуба.

За Гърция футболистът има 22 записани срещи.

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Снимки: Imago