Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Рома уреди гръцки национал от Волфсбург

Рома уреди гръцки национал от Волфсбург

  • 30 юли 2026 | 16:12
  • 364
  • 0
Рома уреди гръцки национал от Волфсбург

Рома ще привлече централния бранител на Волфсбург Константинос Кулиеракис, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

22-годишният гръцки национал ще се присъедини към римския клуб за 15 млн. евро. Играчът вече е дал съгласие за трансфера.

Кулиеракис играе за Волфсбург от 2024 г. През сезон 2025/26 той изигра 33 мача във всички състезания, отбелязвайки 4 гола и давайки 1 асистенция. Той обаче не успя да помогне на тима си да избегне изпадането във Втора Бундеслига за пръв път в историята на клуба.

За Гърция футболистът има 22 записани срещи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

УЕФА опитва да убеди президента на ПСЖ да се изправи срещу Инфантино

УЕФА опитва да убеди президента на ПСЖ да се изправи срещу Инфантино

  • 30 юли 2026 | 16:52
  • 375
  • 0
От Рома се похвалиха с нов номер девет, пратиха Довбик в обратна посока

От Рома се похвалиха с нов номер девет, пратиха Довбик в обратна посока

  • 30 юли 2026 | 16:40
  • 1099
  • 0
Поставиха тревното покритие на "Камп Ноу" за новия сезон

Поставиха тревното покритие на "Камп Ноу" за новия сезон

  • 30 юли 2026 | 16:40
  • 427
  • 0
Монако привлече бивш младежки национал на Франция

Монако привлече бивш младежки национал на Франция

  • 30 юли 2026 | 16:02
  • 387
  • 0
Реал Мадрид и Фулъм си стиснаха ръцете, талантлив нападател на “кралете” отива при Арбелоа

Реал Мадрид и Фулъм си стиснаха ръцете, талантлив нападател на “кралете” отива при Арбелоа

  • 30 юли 2026 | 15:53
  • 4292
  • 0
Грийлиш обясни защо не е на лагер с Манчестър Сити

Грийлиш обясни защо не е на лагер с Манчестър Сити

  • 30 юли 2026 | 15:50
  • 694
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски привлече нов футболист

Официално: Левски привлече нов футболист

  • 30 юли 2026 | 16:37
  • 10759
  • 21
ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах

ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах

  • 30 юли 2026 | 07:07
  • 46436
  • 232
Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

  • 30 юли 2026 | 11:25
  • 34389
  • 67
Трудно изпитание за Лудогорец в Лигата на конференциите

Трудно изпитание за Лудогорец в Лигата на конференциите

  • 30 юли 2026 | 07:15
  • 23078
  • 30
Ето'о се завърна в групата на ЦСКА за реванша срещу Карабах, защитник е аут

Ето'о се завърна в групата на ЦСКА за реванша срещу Карабах, защитник е аут

  • 30 юли 2026 | 14:38
  • 7798
  • 4
Трус в един от отборите с претенции в Премиър лийг, мениджърът напуска седмици преди началото на сезона

Трус в един от отборите с претенции в Премиър лийг, мениджърът напуска седмици преди началото на сезона

  • 30 юли 2026 | 11:07
  • 18931
  • 11