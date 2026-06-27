Байерн продаде за постоянно млад нападател на Фулъм

Байерн (Мюнхен) и Фулъм обявиха официално постоянния трансфер на младия нападател Джона Куси-Асаре. 18-годишният швед преминава при "котиджърс", след като досега бе преотстъпен в лондонския клуб и вече записа 10 мача през миналия сезон.

Според информациите Фулъм ще плати около 6 млн. евро на Байерн за Куси-Асаре. Баварците са си осигурили и опция за обратното му закупуване, като сумата остава неясна.

This time it's permanent. 🇸🇪



We're delighted to confirm the permanent signing of Jonah Kusi-Asare from Bayern Munich! ✍️ — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 27, 2026

"Щастлив съм, че вече окончателно съм футболист на Фулъм. От първата седмица се чувствам отлично и като част от семейството. Атмосферата в съблекалнята е супер и се радвам, че ще остана", каза той за клубната телевизия.

Куси-Асаре е шведски младежки национал и има един гол за формацията до 21 години.

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Снимки: Imago