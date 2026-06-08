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Пълна промяна: Фулъм обяви раздяла с 14 футболисти след напускането на Марко Силва

  • 8 юни 2026 | 19:14
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Фулъм обяви мащабна чистка след края на сезон 2025/26, като освободи общо 14 футболисти, начело със звездата Раул Хименес. 35-годишният мексикански нападател напуска „Крейвън Котидж“ със статистика от 31 гола в 115 мача за тригодишния си престой в Западен Лондон. Сред останалите сигурни напускащи са Стивън Бенда, Деван Тантън и Брадли Де Хесус, а Чарли Робинсън слага край на състезателната си кариера, за да започне работа като треньор в клубната академия в „Мотспър Парк“. От ръководството изразиха официална благодарност към всички играчи за техните усилия и им пожелаха успех в бъдещите професионални предизвикателства. Преди по-малко от седмица от Фулъм се разделиха и с досегашния мениджър на тима Марко Силва, който ще поеме Бенфика.

Фулъм официално обяви раздялата с Марко Силва, португалецът вече е подписал с Бенфика
Фулъм официално обяви раздялата с Марко Силва, португалецът вече е подписал с Бенфика

В същото време лондончани планират да задържат ядро от осем състезатели, на които вече са предложени нови контракти. Списъкът се предвожда от уелското крило Хари Уилсън, който остава ключова фигура в плановете на мениджъра за следващата кампания. Заедно с него предложения за удължаване на договорите си са получили младите таланти Самюъл Амиса, Джонатан Есенга, Майкъл Алън, Чиби Нвоко, Том Олиът, Джейдън Куаши и Оли Сандерсън, с което клубът показва ясна стратегия за подмладяване на състава.

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Снимки: Gettyimages

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