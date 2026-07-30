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Монако привлече бивш младежки национал на Франция

  • 30 юли 2026 | 16:02
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Монако привлече бивш младежки национал на Франция

Френският футболен клуб Монако обяви привличането на нападателя Матис Аблин от Нант, който да поведе атаката заедно с американския национал Фоларин Балогун. 23-годишният бивш младежки национал на Франция е подписал договор за пет години с "червено-белите", а АП съобщава за трансферна сума в размер на 25 милиона евро. Аблин отбеляза 15 гола през последните две години във френската Лига 1 за "канарчетата", но не успя да помогне за запазването на елитния статут на тима, който ще играе във второто ниво на футбола в страната през предстоящия сезон. Монако завърши на седмо място през миналата кампания и ще участва в плейофите на Лигата на конференциите на УЕФА.

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