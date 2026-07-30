От Рома се похвалиха с нов номер девет, пратиха Довбик в обратна посока

От Рома привлякоха нападателя Сантиаго Кастро от Болоня, съобщиха официално от клуба. “Вълците” ще платят 35 милиона евро за вече бившето острие на “червено-сините”, което през миналата година записа 11 гола и 4 асистенции в 51 мача. Сантиаго Кастро ще носи фланелката с номер 9 на “Олимпико”. Аржентинецът записа общо 22 гола в 105 мача за Болоня.

В същото време в обратна посока потегли Артьом Довбик. Украинският нападател пристига под наем с опция за откупуване на “Ренато Дал’Ара”. Италианската преса твърди, че първоначално от Болоня ще платят 3 милиона евро за наема и ще имат възможност да придобият играча за постоянно срещу още 18 милиона.

Dovbyk is here! 📞 🇺🇦



Welcome to Bologna, Artem 🏟️⚡️#WeAreOne pic.twitter.com/jmnRWj3lOs — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 30, 2026

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Снимки: Gettyimages