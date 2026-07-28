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Левски кацна в Крайова

  • 28 юли 2026 | 11:43
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Слушай на живо: Университатя (Крайова) - Левски

Левски пристигна в Крайова където утре ще се изправи срещу местния шампион Университатя в мач реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. “Сините” взеха аванс от 1:0 в първия двубой и сега ще трябва да бранят преднината си като гост.

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"Сините" излетяха минути преди 11:00 часа и след малко повече от 40 минути вече бяха в Югозападна Румъния. По-късно днес ще направят официалната си тренировка, а двубоят е утре от 20:30 часа.

Левски замина с група от 23 футболисти, като единствено Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливие Камдем, които са трайно контузени отсъстваха от списъка.

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