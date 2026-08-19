Гърците останаха респектирани от атмосферата в София и са притеснени, че АЕК е изпуснал Левски

Левски изигра силен мач срещу АЕК в първия плейоф от Шампионската лига между двата тима, като медиите в южната ни съседка признаха опита на българските шампиони да се надиграват с мултимилионната селекция на гръцкия първенец. Това, от което гърците останаха най-впечатлени, бе страхотната атмосфера на „Васил Левски" в София, който се пукаше по шевовете и посрещна за първи път среща от толкова напреднал етап в „турнира на богатите" от 2016 г., когато Лудогорец прие Виктория (Пилзен) в четвъртия квалификационен кръг на надпреварата.

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На стадиона в „Борисовата градина" се изсипаха около 40 хиляди запалянковци, като 2 000 от тях бяха пропътували разстоянието от Атина, като гръцкият сайт sdna.gr отбелязва, че привържениците на АЕК буквално са се „борили" срещу 38 хиляди българи. Относно спортно-техническия аспект на двубоя в София изданието споделя, че гърците са имали своите моменти и с играта си техният отбор е доказал, че „може да се класира за основната фаза на Шампионската лига".

В novasports.gr също изтъкват положителните си очаквания за развръзката от сблъсъка, като в репортажа там смятат, че АЕК ще продължи напред. Все пак в изданието признават силната игра на Левски след почивката и отчитат, че при удара на Майкон в 54-ата минута вратарят Стракоша „едва успя да блокира".

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Журналистът Тасос Капетанакос от athletiko.gr пък хвърли малко по-сериозен поглед върху представянето на българите и написа, че АЕК е „оцелял" в София и равенството е било стратегически важен резултат. Гърците според него са влезли с идеята да успокоят ентусиазма на Левски в първите минути заради пълния стадион, но и изтъкна, че атиняните са били прекалено пасивни в този етап от двубоя. Също така той споделя, гръцките е изпитвал някои проблеми до почивката.

„АЕК циркулираше добре с топката и пробиваше пресата на Левски, но имаше проблеми с покриването на пространството", пише Капетанакос, като след това добавя, че българите са действали с повече импулс през второто полувреме, а в заключителния четвърт час и двата тима не са предприемали излишни рискове.

В gazzetta.gr особено много съжаляват и за гредата на Йович през първото полувреме. Тя и някои други моменти смятат, че са били необходимият аргумент, от който обаче гостите не са се възползвали да се оттеглят след първите 45 минути с гол аванс.

„АЕК, въз основа на възможностите и цялостната картинка през първото полувреме, заслужаваше да е напред в резултата преди да отиде в съблекалнята", пишат от сайта.

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В newsit.gr са една идея по-неутрални и сочат, че след първите 90 вратите към основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир и за двата тима са отворени. Също така от този източник специално се спират и на думите на старши треньора на АЕК Марко Николич за това, че някои негови играчи не са взимали добри решения и са проявили известна доза егоизъм.

„АЕК не прояви трезвост [...] За да се класира, АЕК ще трябва да взема по-ясни решения в атакуващата си третина", пишат още от newsit.gr.

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От sport24.gr обаче остават непоколебими и там твърдят, че АЕК е превъзхождал Левски и атинският гранд така и не е стигнал до заслужения гол. Все пак там подчертават, че в гръцката столица шампионът на Гърция ще разполага с мощната подкрепа на своите фенове, които ще му помогнат да си довърши работата.

Каквито и да са мненията обаче в двата лагера, този мач вече е в историята, а всичко ще се реши точно след една седмица на 26 август (сряда). Тогава от 22:00 часа българско време на стадион „ОПАП Арена" ще видим какво точно ще стане и дали Левски има шанса да обърка сметките на мултимилионната селекция на АЕК, след като днес определено показа, че не просто може да играе като равен с многократно по-скъпия тим, но и дори имаше всички основания да съжалява, че не взе аванс от поне един гол след 90 много силни минути на „Васил Левски".

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