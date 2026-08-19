Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

В днешния 19 август (сряда) ще се изиграе втората група от първите срещи в плейофната фаза на Шампионската лига. Вчера видяхме дългоочаквания мач на Левски, който стигна до този етап на най-престижния европейски клубен турнир за първи път от 2009 г. "Сините" не успяха да победят гръцкия първенец АЕК, но и не загубиха, което остави мечтата им жива. Сега предстоят не по-малко вълнуващи сблъсъци.

Отново ще има българска следа в „турнира на богатите", като Апоел (Беер Шева) на Йоан Стоянов приема Сабах. Двубоят ще се изиграе на неутрален терен на „Супербет Арена - Гюлещ" в Букурещ, Румъния, заради усложнената обстановка в Близкия Изток, която стартира още през 2023 г. с нападението на групировката „Хамас" и оттогава с много малки изключения международният спортен календар на израелските отбори не се провежда в родината им. Иначе самият Сабах е много значим феномен в надпреварата, тъй като той единствен с Левски стигна до тази фаза, тръгвайки още от първия предварителен кръг. По пътя си до този момент азербайджанците отстраниха три съперника в лицето на ТНС от Уелс, КуПС от Финландия и Орхус от Дания. Апоел от своя страна започна участието си във втория кръг от надпреварата и първо се справи с Викингур (Рейкявик) от Исландия, а след това елиминира сръбския гранд и бивш носител на КЕШ Цървена звезда.

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Може би най-авторитетният отбор, който тази вечер ще излезе, е шотландският шампион Селтик, който е двукратен финалист в надпреварата и еднократен нейн носител. „Детелините" ще трябва не само да търсят слава за себе си, но и начин да защитят честта на шотландския футбол след катастрофалното представяне на сънародниците им от Хартс и Рейнджърс до този момент в европейските клубни турнири. Селтик стартира участието си направо от плейофите, а за съперник ще има австрийския ЛАСК, който също нямаше други противници в надпреварата до този момент.

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Друг много интересен сблъсък е този на сензацията от последния сезон Бодьо/Глимт. Норвежците хвърлиха бомбата миналата година в основната фаза, побеждавайки реномирани съперници и стигнаха до осминафиналите, като преди това дори елиминираха италианския колос Интер. Сега те излизат, за да дадат старта на нова славна кампания в най-престижния европейски клубен турнир, като до този момент те елиминираха един съперник в лицето на Роял Юнион СЖ от Белгия. Тази вечер скандинавците излизат срещу нидерландския НЕК Неймеген, който също започна кампанията си в третия предварителен кръг и там се справи с гръцкия вицешампион Олимпиакос.

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Немалко интерес предизвиква и словашко-словенският сблъсък между Слован (Братислава) и Целье. И двата тима стартираха европейската си кампания от втория предварителен кръг. Целье елиминира първо след огромна драма Егнатия от Албания и арменския Арарат-Армения също след немалко трудности. Слован от своя страна стартира с елиминация на грузинския първенец Иберия 1999 и нататък продължи с две много здрави битки срещу шведския Мялби, в които съумя да триумфира.

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И четирите мача ще започнат в 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ще ви предложи да проследите тяхното развитие в реално време с всичко най-интересно преди, по време на и след провеждането им. Реваншите предстоят идната седмица на 25 и 26 август (вторник и сряда).

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