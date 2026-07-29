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Крайова и прекрасен стадион посрещат Левски в ШЛ

  • 29 юли 2026 | 11:17
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Днес Левски играе в исторически мач срещу Университатя Крайова във втория предварителен кръг на Шампионската лига. Екипът на Sportal.bg в румъния ви разказва за пътешествието на сините до Крайова и обстановката преди мача на стадион "Йон Облеменко".

Градът има 269 506 жители. Той има вековни традиции и заема важна част от историята на северната ни съседка. През 60-те години на миналия век Крайова става силен промишлен център – развиват се машиностроенето, локомотивостроенето, автомобилостроенето, самолетостроенето, химическата и хранителната промишленост, енергетиката. Стадион "Йон Облеменко" пък впечатлява не само със своята архитектура. Той ще бъде пълен тази вечер, но е жалко, че феновете на Левски нямат възможност да покажат уникалната си любов към синия тим.

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