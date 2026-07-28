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Бивш директор на футболната лига в Румъния: Опасявам се, че Университатя трудно ще се справи с Левски

  • 28 юли 2026 | 16:38
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Слушай на живо: Университатя (Крайова) - Левски

Бившият дългогодишен президент на Румънската професионална футболна лига Думитру Драгомир е убеден, че Левски е фаворит срещу Университатя (Крайова) за краен победител във втория кръг на квалификациите за Шампионската лига. "Сините" имат преднина от 1:0 след първата среща на стадион "Георги Аспарухов", а утре ще стане ясно кой ще продължи към третия кръг.

И за да подкрепи мнението си, той изтъква изключителната скорост на някои от футболистите на треньора Хулио Веласкес. Румънските шампиони, които не се намират в добър период, се нуждаят от победа с повече от един гол, за да се класират, докато Левски го устройва и равенство на стадион "Йон Облеменко"

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Въпреки че отборът от Олтения ще се възползва от подкрепата на над 20 000 фенове, 80-годишният бивш ръководител и политик остава на мнение, че българите са фаворити за класиране, предвид представянето на отбора от Бание в последните два мача. След загубата в София, тимът от Крайова направи ротация в състава за мача с Динамо (Букурещ) и претърпя унизително поражение с 1:5.

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"Университатя, ако се класира, е за поздравления. Но се опасявам, че е трудно да се справи с Левски, заради стойността им. Дали Левски е по-добър?! Те имат 2-3 играчи с изключителна скорост. Скречу и Рус нямаха бързината да ги настигнат", започна Драгомир в интервю за сайта iamsport.ro. "А днес, в XXI век, бързината е по-важна от техниката. А може да се окаже и по-важна и от тактиката".

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На въпрос как би коментирал поражението на Университатя с 1:5 от Динамо (Букурещ), той дори смята, че резултатът е добър за съперника на Левски.

"Според мен, това беше добър резултат за Крайова. Можеха да получат девет. Можеше да бъде 9:3 за Динамо. Записах си у дома всички чисти голови положения пред двете врати. Университатя също направи пропуски, но Динамо... Не бях виждал нещо подобно от много дълго време. Мога да кажа, че отменения гол на Динамо, този с ръката, можеше и да остане. Топката го удари без футболистът да се усети".

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Левски кацна в Крайова

Според него, треньорът Коельо е трябвало да играе поне 60 минути със състава от София и тогава да прави смени, ако иска да ги запази свежи за реванша, който е утре (сряда) от 20:30 часа. Българските шампиони заминаха за Румъния тази сутрин от Летище "Васил Левски".

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