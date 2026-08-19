Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. АЕК
  3. Димитров: Трябва да се гордеем от показаното на терена

Димитров: Трябва да се гордеем от показаното на терена

  • 19 авг 2026 | 00:47
  • 898
  • 0

Кристиан Димитров говори след нулевото равенство на Левски в плейофния мач от Шампионската лига срещу АЕК. Той сподели, че със съотборниците му са горди от представянето и заяви, че макар и да предстои тежък реванш, се надява, че ще може да зарадва „сините" фенове и другата седмица след последния съдийски сигнал в Атина.

Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима
Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима

„Мисля, че изиграхме един доста добре организиран мач. Имахме своите ситуации, повечето от които бяха през първото полувреме. За жалост не можахме да реализираме гол и всичко оставяме за реванша.

Веласкес: Доминирахме в по-голямата част от този мач
Веласкес: Доминирахме в по-голямата част от този мач

За мен лично няма значение срещу кой се изправям, гледам да се фокусирам преди мача може би по един и същи начин.

Батков: Успехът е безспорен
Батков: Успехът е безспорен

АЕК все пак са много класен и опитен отбор, имат футболисти с много опит, но мисля, че направихме много добър мач и трябва да се гордеем от показаното на терена.

Боримиров: Много съм доволен от борбеността, която показахме
Боримиров: Много съм доволен от борбеността, която показахме

Те ще имат предимство откъм публика, но за мен шансовете са 50 на 50. Ако се възползваме от нашите силни страни и ако реализираме положенията, които няма да са много - и ако се подготвим да сме дисциплинирани през мача, мисля, че шансовете са 50 на 50.

Вуцов: Шансовете ни остават
Вуцов: Шансовете ни остават

Бяхме се подготвили тактически много добре за този мач, както, разбира се, бяха подготвили много добре и те за нас. Мисля, че направихме добър мач за зрителите.

Костадинов: Левски трябва да показва себераздаване, дух, тактическа грамотност
Костадинов: Левски трябва да показва себераздаване, дух, тактическа грамотност

Искам да благодаря на феновете от името на целия отбор, атмосферата беше на едно уникално ниво и се надявам, че на втория мач пак ще ги зарадваме.

Наско: Дори и да отпаднем, ако играем така, аз ще съм горд с отбора
Наско: Дори и да отпаднем, ако играем така, аз ще съм горд с отбора

Да не слагаме каруцата пред коня, имаме си мач първо със Спартак (Варна), после реванша с АЕК и после ще го мислим", каза Димитров.

Собственикът на Левски: Естествено, че съм доволен
Собственикът на Левски: Естествено, че съм доволен
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима

Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима

  • 18 авг 2026 | 23:56
  • 177391
  • 827
Левски с уникална хореография на "Васил Левски"

Левски с уникална хореография на "Васил Левски"

  • 18 авг 2026 | 22:05
  • 23329
  • 32
Батков: Любовта към Левски е в сърцата на българския народ

Батков: Любовта към Левски е в сърцата на българския народ

  • 18 авг 2026 | 21:41
  • 5766
  • 26
Собственикът на АЕК пристигна за мача с Левски - влезе в съблекалнята, за да надъхва гърците

Собственикът на АЕК пристигна за мача с Левски - влезе в съблекалнята, за да надъхва гърците

  • 18 авг 2026 | 21:31
  • 14148
  • 6
Веласкес в приятелски разговор със спортния директор на АЕК

Веласкес в приятелски разговор със спортния директор на АЕК

  • 18 авг 2026 | 21:26
  • 3292
  • 7
Боримиров: Очаквам да победим

Боримиров: Очаквам да победим

  • 18 авг 2026 | 21:16
  • 10331
  • 25
Виж всички

Водещи Новини

Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима

Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима

  • 18 авг 2026 | 23:56
  • 177391
  • 827
Веласкес: Доминирахме в по-голямата част от този мач

Веласкес: Доминирахме в по-голямата част от този мач

  • 19 авг 2026 | 00:10
  • 6570
  • 23
Наско: Дори и да отпаднем, ако играем така, аз ще съм горд с отбора

Наско: Дори и да отпаднем, ако играем така, аз ще съм горд с отбора

  • 19 авг 2026 | 00:19
  • 3447
  • 8
Боримиров: Много съм доволен от борбеността, която показахме

Боримиров: Много съм доволен от борбеността, която показахме

  • 19 авг 2026 | 00:00
  • 4088
  • 10
Барселона се похвали с капитана на Испания

Барселона се похвали с капитана на Испания

  • 18 авг 2026 | 19:58
  • 16003
  • 46
Три равенства дадоха старта на плейофите в ШЛ, българската мечта още е жива

Три равенства дадоха старта на плейофите в ШЛ, българската мечта още е жива

  • 19 авг 2026 | 00:35
  • 22825
  • 2