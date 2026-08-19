Димитров: Трябва да се гордеем от показаното на терена

Кристиан Димитров говори след нулевото равенство на Левски в плейофния мач от Шампионската лига срещу АЕК. Той сподели, че със съотборниците му са горди от представянето и заяви, че макар и да предстои тежък реванш, се надява, че ще може да зарадва „сините" фенове и другата седмица след последния съдийски сигнал в Атина.

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„Мисля, че изиграхме един доста добре организиран мач. Имахме своите ситуации, повечето от които бяха през първото полувреме. За жалост не можахме да реализираме гол и всичко оставяме за реванша.

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За мен лично няма значение срещу кой се изправям, гледам да се фокусирам преди мача може би по един и същи начин.

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АЕК все пак са много класен и опитен отбор, имат футболисти с много опит, но мисля, че направихме много добър мач и трябва да се гордеем от показаното на терена.

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Те ще имат предимство откъм публика, но за мен шансовете са 50 на 50. Ако се възползваме от нашите силни страни и ако реализираме положенията, които няма да са много - и ако се подготвим да сме дисциплинирани през мача, мисля, че шансовете са 50 на 50.

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Бяхме се подготвили тактически много добре за този мач, както, разбира се, бяха подготвили много добре и те за нас. Мисля, че направихме добър мач за зрителите.

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Искам да благодаря на феновете от името на целия отбор, атмосферата беше на едно уникално ниво и се надявам, че на втория мач пак ще ги зарадваме.

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Да не слагаме каруцата пред коня, имаме си мач първо със Спартак (Варна), после реванша с АЕК и после ще го мислим", каза Димитров.

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