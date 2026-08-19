Митов: Трябва ни време, някои играчи играят на непривични постове

Наставникът на Хебър (Пазарджик) Николай Митов коментира първата победа на своя тим през сезона във Втора лига. Тимът от Пазарджик надделя трудно с 3:2 над Пирин в Благоевград.

Пирин остава 0 след четири мача

„От резултата съм доволен, както и от волята и характера на играчите. Искам да забравим най-бързо развитието на мача. Върнахме се в мача, изпуснахме положение, контролирахме играта, и получихме червен картон. Беше важно да победим. Не започнахме като хората сезона, явно трябва да минем през трудностите.

Няма никога да се оправдавам с играчите, нещата се субективни. Трябва ни време, някои играчи играят на непривични постове. Имаме работа. Къща не се прави за един ден. От 11 човека на терена, петима са нови, но не се оправдавам. Има много мачове, ще видим накрая. След всеки мач трябва да си вадим поуки и да се развиваме като отбор“, каза Митов.

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