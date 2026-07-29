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От Университатя защитиха решението си за феновете на Левски

  • 29 юли 2026 | 01:22
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От Университатя защитиха решението си за феновете на Левски

Павел Бадеа, директор на Университатя (Крайова), коментира реакцията на Северната трибуна преди решаващия мач с Левски от втория предварителен кръг на Шампионската лига, в който възпитаниците на Филипе Коелю трябва да обърнат резултата от 0:1. УЕФА забрани достъпа на български фенове на „Йон Облеменко“ след инцидентите, предизвикани в предишния европейски мач, когато привърженици на Левски са скандирали дискриминационни възгласи от трибуните в Баня Лука. Фенове на "сините" бяха намерили начин да си купят билети в секторите на домакините, но Университатя разбра за намеренията им и блокира това. В знак на протест срещу това решение, агитката на Крайова публикува остро съобщение в социалните мрежи. Бадеа обаче не е съгласен с тях и сподели своето виждане по въпроса.

„Това е решение, взето от УЕФА, и ми се струва естествено да го спазваме. Това, което направиха феновете на Левски, не е нормално и сега понасят последствията. Това е решение на УЕФА, можем ли да го оспорваме? Разбира се, съжалявам за феновете, но решението на клуба беше взето с желанието да се избегнат всякакви проблеми на стадиона. Никой не иска да има инфилтрирани лица, които да дестабилизират атмосферата. Честно казано, не разбирам това недоволство. Убеден съм, че нещата ще се успокоят и по-голямата част от феновете на Университатя Крайова ще приемат това решение с разбиране. Утрешният мач, без преувеличение, е колкото цял сезон. Евентуална квалификация би ни осигурила, на практика, присъствие в групите на европейско състезание, което е изключително важна цел. Ако нашите фенове се вкопчват в тази ситуация, мисля, че моментът не е подходящ", заяви Бадеа в предаването „Футбол Шоу“ по Прима Спорт.

Футболът е за хората: Феновете на Крайова скочиха в защита на привържениците на Левски
Футболът е за хората: Феновете на Крайова скочиха в защита на привържениците на Левски

"Струва ми се нормално, от първата до последната минута, всички, които обичат Университатя, да бъдат до отбора. Аз ще бъда на трибуните, заедно със семейството и приятелите си, за да подкрепя отбора. Очаква ни много силен противник. Ще трябва да го победим с отношение, характер и воля, точно нещата, които ни липсваха в мача с Динамо. Това ще бъде изключително важен мач за пътя на отбора, както в първенството, така и в европейските състезания. Играчите трябва да бъдат 100% концентрирани и да подходят към този мач с максимална отговорност. Решението на треньора да запази част от титулярите в мача с Динамо може да бъде оправдано само ако утре спечелим квалификацията. Загубата от Динамо беше трудна за приемане от феновете, а утрешният мач представлява идеалния момент да се докаже, че стратегията на треньора е била вдъхновена. Очевидно е, че някои играчи са били почивани специално за този мач. Остава да видим дали този избор ще се окаже печеливш чрез класиране в следващия кръг“, допълни още директорът.

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