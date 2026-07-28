Футболът е за хората: Феновете на Крайова скочиха в защита на привържениците на Левски

Слушай на живо: Университатя (Крайова) - Левски

В навечерието на големия сблъсък между Университатя (Крайова) и Левски в квалификациите на Шампионската лига, напрежението извън терена достигна връхната си точка. Вместо обичайните закани между враждуващи агитки, станахме свидетели на безпрецедентен акт на солидарност. Феновете на румънския тим от „Северната трибуна“ (Peluza Nord) излязоха с остро изявление срещу решението на своето ръководство да анулира билетите на българските привърженици и да им забрани достъп до стадион „Йон Облеменко“

В емоционално обръщение ултрасите на Университатя, известна в Румъния като „Штиинца“ (Науката), обвиниха клуба в предателство към собствените му идеали. „Как така, Штиинца, точно ти, която имаш в ДНК-то си борбата за права и свободи, ще станеш съучастник в разделянето на футбола от хората?“, питат феновете. Те отиват още по-далеч, сравнявайки колективното наказание срещу левскарите с нарушения на Женевската конвенция и отказват да приемат ролята на „жандарми на УЕФА“.

Румънските привърженици са категорични, че страхът от няколкостотин българи, които биха могли да доминират над десетки хиляди местни фенове, е неоснователен и достоен за съжаление. Те обявиха, че ако ситуацията не бъде коригирана, няма да проявят никаква враждебност към отбора на Левски, който е оставен без подкрепата на своята публика. „Не е достойно да правим това“, завършват те.

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