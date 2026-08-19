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Никола Серафимов: За пръв път усещам такава енергия, емоция и страст! Не съм виждал такова нещо

  • 19 авг 2026 | 01:03
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Централният защитник на Левски Никола Серафимов сподели първите си впечатления след равенството 0:0 с АЕК от плейофите за място в основната фаза на Шампионската лига.

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"Това беше голямо предизвикателство за нас, защото играхме срещу един много добър отбор със силни играчи. Успяхме да покажем на терена това, което се изискваше от нас. Показахме нашия стил и контрол върху топката. Може би трябваше да сме по-категорични в последната фаза на играта. Знаем качествата на Лука Йович, но не е само той. Имат много добър тим и добри нападатели, но успяхме да ги неутрализираме. За пръв път усещам такава енергия, емоция и страст. Не съм виждал такова нещо.

На реванша ще е по-различно, защото АЕК ще натисне с всички сили, но ние ще покажем нашите сили", заяви бранителят на "сините".

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