11-те на Левски и АЕК, изненада от Хулио Веласкес

Слушай на живо: Левски - АЕК

Станаха ясни стартовите състави на Левски и АЕК. Двата тима се изправят един срещу друг в първи мач от плейофния сблъсък от Шампионската лига.

Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

Очаква се близо 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на Националния стадион, който ще приеме един от най-големите мачове за "сините" през този век.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес направи изненадваща променя в своя стартов състав. В центъра на терена се очаква да влезе Майкон, който заменя Гашпер Търдин от мача в Казахстан срещу Кайрат. В лявата зона на защитата ще действа Алекс Сентейес.

Наставникът на гръцкия тим Марко Николич оставя на резервната скамейка унгарския централен нападател Барнабаш Варга, като партньор на мегазвездата на "жълто-черните" - Лука Йович, ще бъде Зини.

ЛЕВСКИ - АЕК 0:0

Стартови състави:



Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 20. Алекс Сентейес, 16. Мехди Мубарик, 3. Майкон, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо



АЕК: 1. Томаш Стракоша, 12. Лазарос Рота, 2. Аролд Мукунди, 44. Филипе Релвас, 3. Ставрос Пилос, 14. Ловро Майер, 18. Разван Марин, 6. Каан Кайринен, 11. Абубакар Койта, 90. Зини, 9. Лука Йович



Главен съдия: Глен Ниберг, Швеция

Стадион: "Васил Левски", София

Начало: 22:00 часа

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Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Борислав Цветанов