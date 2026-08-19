Треньорът на Пирин: Не заслужавахме да загубим, бяхме по-добрия отбор

Треньорът на Пирин (Благоевград) Владислав Вутов бе разочарован, че тимът му отново загуби. Той обаче вярва, че много скоро точките ще дойдат.

Пирин остава 0 след четири мача

„Много съм доволен от отбора. Тренираме страхотно, момчетата напредват. Много дребни неща ни липсват, за да започнем да печелим точки. Въпрос на дни е да зарадваме хората, които харесват нашия отбор.

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Две индивидуални грешки допуснахме за втория гол на Хебър. И при първия – също. Това беше най-добрия ни мач до момента. Не заслужавахме да загубим, защото бяхме по-добрия отбор. Искаме да спечелим точки. Влияят им тези неща, защото са млади момчета. Въпрос на дни е. Имаме много качествени футболисти, не заслужавахме да бъдем с 0 точки, трябваше да имаме 3 или 4. Добър екип сме“, каза Вутов.

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