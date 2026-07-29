Кайрат се справи с девет от Омония след дузпи и чака победителя от Левски - Университатя

ФК Кайрат постигна драматичен триумф и елиминира Омония след изпълнение на дузпи в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, което значи, че именно казахстанският шампион ще се изправи срещу победителя от двойката Левски - Университатя (Крайова). Реваншът на българския тим се играе в момента. Редовното време завърши с минимален успех с 1:0 в полза на домакините, което обаче прати двубоя в продължения, тъй като кипърският тим успя да постигне същия успех преди седмица. Удържането на минималното поражение в крайна сметка донякъде може да се смята за постижение от страна на кипърския тим, след като те завършиха с девет души. Какулис бе отстранен още в 26-ата минута, а гостите доиграха двубоя с двама по-малко след изгонването на Кулибали във второто продължение. Въпреки натискът на Кайрат в крайна сметка двата тима трябваше да решат сблъсъка чрез наказателни удари. Футболистите на Казахстанците показаха по-здрави нерви и по-добра концентрация пред гола, което им осигури крайната победа под бурните аплодисменти на своите фенове.

🚨 Kairat eliminate Omonia from the UEFA Champions League after all and advance to the third qualifying round! 🔥



The Almaty side won the penalty shootout 6-5, with Temirlan Anarbekov making two crucial saves. 👊 pic.twitter.com/sfRU94KVSV — Scout in Eurasia (@ScoutEurasia) July 29, 2026

Мачът предложи изключителна тактическа битка и огромно напрежение по целия терен. Домакините от Кайрат владееха инициативата в големи периоди от срещата и създадоха по-опасните положения, но кипърският гранд Омония се защитаваше организирано и разчиташе на опасни контраатаки. В крайна сметка стабилните изяви на двамата вратари и липсата на точен завършващ удар в предни позиции запазиха интригата жива до последната секунда на продълженията.

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При дузпите вратарят на домакините се превърна в истински герой, спасявайки решителни удари на противника. Играчите на Кайрат демонстрираха хладнокръвие от бялата точка и сгрешиха по-малко пъти, подпечатвайки билета си за следващата фаза на турнира. Тази победа оставя Омония извън борбата в най-силния европейски клубен турнир, докато Кайрат продължава мечтата си за груповата фаза.

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Снимки: Gettyimages