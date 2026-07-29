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Левски си свърши работата срещу Университатя и си осигури място в основна фаза – на живо от Крайова след 2:2
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  2. Кайрат
  3. Кайрат се справи с девет от Омония след дузпи и чака победителя от Левски - Университатя

Кайрат се справи с девет от Омония след дузпи и чака победителя от Левски - Университатя

  • 29 юли 2026 | 21:09
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ФК Кайрат постигна драматичен триумф и елиминира Омония след изпълнение на дузпи в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, което значи, че именно казахстанският шампион ще се изправи срещу победителя от двойката Левски - Университатя (Крайова). Реваншът на българския тим се играе в момента. Редовното време завърши с минимален успех с 1:0 в полза на домакините, което обаче прати двубоя в продължения, тъй като кипърският тим успя да постигне същия успех преди седмица. Удържането на минималното поражение в крайна сметка донякъде може да се смята за постижение от страна на кипърския тим, след като те завършиха с девет души. Какулис бе отстранен още в 26-ата минута, а гостите доиграха двубоя с двама по-малко след изгонването на Кулибали във второто продължение. Въпреки натискът на Кайрат в крайна сметка двата тима трябваше да решат сблъсъка чрез наказателни удари. Футболистите на Казахстанците показаха по-здрави нерви и по-добра концентрация пред гола, което им осигури крайната победа под бурните аплодисменти на своите фенове.

Мачът предложи изключителна тактическа битка и огромно напрежение по целия терен. Домакините от Кайрат владееха инициативата в големи периоди от срещата и създадоха по-опасните положения, но кипърският гранд Омония се защитаваше организирано и разчиташе на опасни контраатаки. В крайна сметка стабилните изяви на двамата вратари и липсата на точен завършващ удар в предни позиции запазиха интригата жива до последната секунда на продълженията.

Омония взе първия мач между потенциалните съперници на Левски
Омония взе първия мач между потенциалните съперници на Левски

При дузпите вратарят на домакините се превърна в истински герой, спасявайки решителни удари на противника. Играчите на Кайрат демонстрираха хладнокръвие от бялата точка и сгрешиха по-малко пъти, подпечатвайки билета си за следващата фаза на турнира. Тази победа оставя Омония извън борбата в най-силния европейски клубен турнир, докато Кайрат продължава мечтата си за груповата фаза.

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Снимки: Gettyimages

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