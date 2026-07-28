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Сектор "Б": Левски е вечен, а УЕФА-обречена!

  • 28 юли 2026 | 21:29
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Сектор "Б": Левски е вечен, а УЕФА-обречена!

Феновете на Левски излязоха с поредна силна реакция по повод наказанието, което получиха за гостуванията си в европейските клубни турнири. Този път те благодариха на своите колеги от ултрас организациите на съперника им от Шампионската лига Университатя (Крайова), които ги подкрепиха в рестрикциите, наложени от УЕФА на българския гранд. В своята страница във Facebook "Сектор Б" левскарите също така споделиха отново и негативното си мнение по повод случващото се в Европейската футболна централа.

"Всички организации, съставящи Сектор Б искаме да изкажем благодарност и подкрепа към позицията на румънските ултраси от Университатя Крайова!

Също така още веднъж да подчертаем погнусата си от решението на една от най-позорните и най-порочните организации в Европа, а именно тотално дискредитираната и корумпирана УЕФА.

Искаме да знаете, че Левски е вековна институция, а организираните привърженици на отбора са обиколили цяла Европа с или без вашето одобрение! Единствената причина сега да останем в България е това, че можем единствено да навредим на отбора си, а ние няма да го допуснем, нито ще позволим “Отбора на народа”, спасен преди години с парите на всеки един от нас да пълни наглите ви лицемерни гуши!

Левски е вечен, а УЕФА-обречена!

Долу ръцете от ултрасите, за да не стане така, че един ден да паднете в техните!", написаха привържениците на 27-кратните ни шампиони, като преди това споделиха посланието си и на английски език.

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