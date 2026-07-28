Шампион с Левски от Румъния: Университатя има сили за обрат

Петре Григораш (61 г.) постигна дубъл с Левски като играч през сезон 1993-1994 г. Сега треньорът на Четатя Сучава направи преглед на предстоящия сблъсък между българския отбор и Университатя (Крайова) във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Румъния е имала през годините няколко играчи в Левски но само един от тях е успял да спечели както титлата, така и Купата на България: Петре Григораш. Той анализира шансовете на олтенския отбор да обърне резултата от първия мач, в който българите спечелиха с 1:0. Бившият нападател си припомни и периода, в който е играл в Левски, подчертавайки, че софийският отбор е останал важен и обичан клуб.

„Играх в две различни епохи. Много неща се промениха. Това е обичан отбор, с фанатични фенове. Ние тренирахме и играехме на националния стадион, а когато бях аз, имахме добър, обичан отбор. Виждам, че и сега е силен“, каза Петре Григораш.

Бившият играч на Левски смята, че Университатя ще има трудна мисия в реванша, особено срещу отбор, който играе добре на собствен терен, но вярва, че олтенци имат необходимите аргументи, за да се класират.

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„Крайова претърпя много и сега ще бъде трудно. Има много бразилци, това е напълно различен отбор, но Крайова ще трябва да играе на максимален капацитет и да бъде подкрепена от олтенската публика. Не знам как ще играе Левски като гост, но те са добри на собствен терен“, заяви Григоръш в разговор с Газета Спортурилор.

Румънецът р е убеден, че щабът на Филипе Коелю е анализирал внимателно съперника и че Университатя може да се възползва от слабите места на българския отбор. Според него разликата между двата отбора не е голяма и резултатът от първия мач може да бъде обърнат.

„Сигурен съм, че треньорският щаб на Крайова е анализирал добре Левски и мисля, че вече знае техните слабости. Крайова изглеждаше силен отбор, с изключение на последните два мача. Мислехте, че е почти безупречен отбор. Бяха изненадани при прехода в първия мач, а сега ще вземат мерки. Аз все още се надявам и вярвам, че имат силата да се върнат. Няма голяма разлика и мисля, че Крайова може да продължи напред“, добави бившият национал.

Петре Григораш е играл като нападател през кариерата си, а в Румъния е преминал през Арипиле Бакъу, СК Бакъу, Стяуа, Фарул (Констанца) и Университатя (Клуж). В чужбина е играл за Добруджа, Локомотив (Пловдив) и Левски. За "сините" има 10 мача и е вкарал четири гола. С българския отбор той е спечелил и единствените трофеи в кариерата си като футболист: шампионата и Купата на България.

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