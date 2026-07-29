На мача на Левски ще се лее алкохолна бира

Слушай на живо: Университатя (Крайова) - Левски

Алкохолна бира ще се продава на стадион "Йон Облеменко" в Крайова преди началото на мача от втория квалификационен кръг на Шампионска лига между Университатя и Левски. Румънските медии съобщава, че днешната среща ще е първата оттатък река Дунав с разрешена консумация на пиво във всеки сектори на спортното съоръжение. Цената на една чаша ще бъде 8 леи, което се равнява на 1,53 евро. Продажбата на алкохола ще започне в 18:30 часа, когато ще отворят вратите на стадиона.

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Очаква се на "Йон Облеменко" да има 30 000 зрители, като в Румъния се подчертава липсата на буферна зона заради отсъствието на българска агитка. В информацията се казва още, че Университатя (Крайова) има над 10 000 притежатели на абонаментни карти за новия сезон, като въпросните фенове са с гарантирано присъствие на мача.

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