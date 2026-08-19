Станаха ясни нарядите за петия кръг във Втора лига

Късно снощи бяха обявени реферите, които ще ръководят срещите от предстоящия 5-и кръг в родната втора лига. Той ще се проведе в периода 21-25 август.
Локомотив (Горна Оряховица) - Етър, 21 август (петък) от 18:45 часа
ГС: Васил Петров Минев
АС1:Николай Иванов Михайлов
АС2: Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Атанас Петров Бозев
Рилски спортист - Монтана, 22 август (събота), 18:00 часа
ГС: Димо Стоянов Димов
АС1: Станимир Емилов Трифонов
АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:Петър Милков Николов
СН: Драган Кирилов Стойков
Несебър - Пирин (Благоевград), 22 август (събота), 18:00 часа
ГС: Ивайло Красимиров Ненков
АС1: Георги Любомиров Минев
АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ:Георги Георгиев Новачев
СН:Александър Ангелов Атанасов
Марек - Добруджа, 23 август (неделя), 18:00 часа
ГС: Николай Диянов Запрянов
АС1:Цветан Гошов Горанов
АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ:Божидар Тихомиров Тодоров
СН:Пламен Божидаров Мехлемов
Янтра (Габрово) - Спортист (Своге), 23 август (неделя), 20:00 часа
ГС:Геро Георгиев Писков
АС1:Дарин Василев Иванов
АС2:Веселин Ангелов Шопов
4-ТИ:Владимир Николаев Кирилов
СН:Иво Величков Боев
Хебър (Пазарджик) - Черноморец (Бургас), 23 август (неделя), 20:00 часа
ГС:Кристиaн Младенов Тодоров
АС1: Димо Неделчев Стоянов
АС2:Петър Тодоров Балтаджиев
4-ТИ: Николай Стоянов Иванов
СН:Стефан Спасов Иванов
Фратрия с молба към Вихрен, поиска специално място за своите фенове
Вихрен (Сандански) - Фратрия, 24 август (понеделник), 18:00 часа
ГС: Иво Петров Иванов
АС1: Мартин Викторов Михайлов
АС2:Никола Руменов Моврадинов
4-ТИ:Мурад Халил Адем
СН:Николай Георгиев Ангелов
Вихрен отговори на Фратрия за "унизителната клетка"
ЦСКА II - Лудогорец II, 25 август (вторник), 18:00 часа
ГС:Камен Ташев Терзиев
АС1:Иван Стоянов Копчев
АС2:Светослав Колев Енчев
4-ТИ:Георги Георгиев Спасов
СН: Веселин Мишев Добриянов
Берое - Спартак (Плевен), 25 август (вторник), 18:30 часа
ГС: Стилян Стоянов Колев
АС1: Михаел Николаев Денчев
АС2:Павлин Петков Петков
4-ТИ:Светослав Иванов Лазаров
СН: Живко Герганов Недялков