Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

  • 19 авг 2026 | 07:23
  • 9166
  • 6

Крилото на ЦСКА Алехандро Пиедраита няма да пътува с отбора за учтершното гостуване срещу ОФИ (Крит) от плейофния кръг на Лига Европа. Колумбиецът бе изваден ог групата и е аут и за двата сблъсъка срещу гърците, а на негово място в групата попадна най-новото попълнение Каталин Иту.

Румънецът дойде на "Армията" с трансфер от Локомотив (Пловдив) през миналата седмица и дебютира след няколко дни при победата с 5:0 над Ботев (Враца). Там той се отличи с две асиистенции, а след тях бе изгонен с директен червен картон.

След двубоя Иту бе похвален от Христо Янев за представянето си и явно на него ще се разчита и за така важните мачове с ОФИ. Първият от тях е на 20 август (четвъртак) от 21:00 часа на стадион "Панкритио" в Крит.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Станаха ясни нарядите за петия кръг във Втора лига

Станаха ясни нарядите за петия кръг във Втора лига

  • 19 авг 2026 | 04:18
  • 1493
  • 0
Треньорът на Пирин: Не заслужавахме да загубим, бяхме по-добрия отбор

Треньорът на Пирин: Не заслужавахме да загубим, бяхме по-добрия отбор

  • 19 авг 2026 | 03:53
  • 2116
  • 3
Митов: Трябва ни време, някои играчи играят на непривични постове

Митов: Трябва ни време, някои играчи играят на непривични постове

  • 19 авг 2026 | 03:46
  • 2084
  • 0
Никола Серафимов: За пръв път усещам такава енергия, емоция и страст! Не съм виждал такова нещо

Никола Серафимов: За пръв път усещам такава енергия, емоция и страст! Не съм виждал такова нещо

  • 19 авг 2026 | 01:03
  • 3983
  • 0
От Левски към феновете: Всяка дума за вас е малка! Вие сте Шампионска лига

От Левски към феновете: Всяка дума за вас е малка! Вие сте Шампионска лига

  • 19 авг 2026 | 00:54
  • 4784
  • 7
Димитров: Трябва да се гордеем от показаното на терена

Димитров: Трябва да се гордеем от показаното на терена

  • 19 авг 2026 | 00:47
  • 3672
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима

Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима

  • 18 авг 2026 | 23:56
  • 207171
  • 1055
Веласкес: Доминирахме в по-голямата част от този мач

Веласкес: Доминирахме в по-голямата част от този мач

  • 19 авг 2026 | 00:10
  • 21405
  • 48
Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

  • 19 авг 2026 | 06:17
  • 2610
  • 11
Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

  • 19 авг 2026 | 07:06
  • 2279
  • 0
Гърците останаха респектирани от атмосферата в София и са притеснени, че АЕК е изпуснал Левски

Гърците останаха респектирани от атмосферата в София и са притеснени, че АЕК е изпуснал Левски

  • 19 авг 2026 | 07:56
  • 1940
  • 0