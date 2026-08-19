Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

Крилото на ЦСКА Алехандро Пиедраита няма да пътува с отбора за учтершното гостуване срещу ОФИ (Крит) от плейофния кръг на Лига Европа. Колумбиецът бе изваден ог групата и е аут и за двата сблъсъка срещу гърците, а на негово място в групата попадна най-новото попълнение Каталин Иту.

Румънецът дойде на "Армията" с трансфер от Локомотив (Пловдив) през миналата седмица и дебютира след няколко дни при победата с 5:0 над Ботев (Враца). Там той се отличи с две асиистенции, а след тях бе изгонен с директен червен картон.

След двубоя Иту бе похвален от Христо Янев за представянето си и явно на него ще се разчита и за така важните мачове с ОФИ. Първият от тях е на 20 август (четвъртак) от 21:00 часа на стадион "Панкритио" в Крит.

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