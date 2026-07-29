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ЦСКА тренира преди битката с Карабах
  1. Sportal.bg
  2. Университатя (Крайова)
  3. Стадионът на Университатя може да попадне в EAFC 27

Стадионът на Университатя може да попадне в EAFC 27

  • 29 юли 2026 | 17:29
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Феновете на EAFC забелязаха интересна подробност, която може да подсказва появата на първия официален румънски стадион в историята на поредицата. Повод за спекулациите стана новата визия, публикувана от румънската SuperLiga по случай подновеното партньорство с EA Sports.

На изображението се вижда футболист на Университатя Крайова, а на заден план ясно се разпознава стадион "Йон Облеменко" – домът на клуба.

Крайова и прекрасен стадион посрещат Левски в ШЛ
Крайова и прекрасен стадион посрещат Левски в ШЛ

Това веднага породи предположения сред общността, че стадионът може да бъде добавен в EAFC 27 като официално лицензирана арена.

Към момента обаче от EA не са потвърдили подобна информация. Компанията вече обяви, че играта ще включва над 140 лицензирани стадиона, като допълнителни нови арени ще бъдат разкрити на по-късна дата.

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