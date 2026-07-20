Празненствата за световната титла на Испания започнаха, "Ла Фурия" вече е при премиера на страната (следете тук)

Новите световни шампиони по футбол Испания вече кацнаха на родна земя заедно със световната титла. На момчетата на Луис де ла Фуенте предстои дълга вечер от събития и празненства, която ще бъде завършена с грандиозен шампионски парад в Мадрид по случай втората световна титла на страната. Sportal.bg ще следи за вас всичко по-интересно, което се случва в испанската столица.

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Очаква се стотици хиляди хора да излязат по улиците на столицата на Испания, за да придружат новите световни шампиони по маршрут, който ще завърши на площад „Сибелес“, където ще се състои централното събитие на празника. Националният отбор на Испания ще обиколи улиците на Мадрид в открит автобус, от който ще покаже трофея на феновете, които ще се съберат по пътя. На новите световни шампиони преди това предстоят и срещи с испанското кралско семейство и премиера Педро Санчес.

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Освен това, от 19:00 часа на сцената, издигната до Двореца на комуникациите на площад „Сибелес“, ще има богата програма с музика, анимация и спектакли. Тя ще забавлява публиката в очакване на пристигането на играчите и треньорския щаб, което се очаква около 22:00 часа. Според информация от Испанската футболна федерация (РФЕФ) в събитието ще участват първокласни диджеи, известни артисти и ще има много изненади. Някои от изпълнителите, които ще веселят испанските фенове, са Исабел Ааюн, Айтана, Арде Богота, Ана Мена, Лола Индиго и други.

19:15 Отборът се отптравя към двореца "Монклоа“, за да се срещне с министър-председателя на Испания Педро Санчес.

19:00 Крал Фелипе VI се обърна с няколко думи към испанския национален отбор след това Световно първенство през 2026 г.



„Благодарение на вас Испания отново е световен шампион, а днес ние сме действащите СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ И ШАМПИОНКИ. Вече не е нещо толкова необичайно или уникално, но винаги е извънредно“. Бяхте сплотени, един отбор, солидарни, щедри, а освен това спечелихте с достойнство. Вече завинаги носите тези две звезди, които блестят толкова ярко за цяла Испания, но всички вие сте една звездна и легендарна група в историята на испанския футбол и спорт", каза кралят на Испания.

El rey Felipe VI se refiere a la @SEFutbol como un “conjunto estelar”:



“Cuando juega nuestra selección jugamos todos. Ahora al ganar lo habéis hecho para toda España”.#MundialRTVE #EspañaSuperestrella #LaSegundaEsNuestra



⭕ https://t.co/yN1fXPsEC1 pic.twitter.com/u54zvNWVzf — RTVE (@rtve) July 20, 2026

„Успяхте да вложите своята борбеност, издръжливост и смелост, винаги подкрепени от вашата техника, съчетавайки ум и сърце, въоръжени с търпение, без да се отчайвате, и оставайки верни на вашия толкова характерен стил и система. Поздравления на всички. Това беше истинска одисея, пътят беше дълъг. Това беше епична победа. Връщате се малко наранени и изморени. Получихте някои критики, които вече са отшумели, но какво е всичко това в сравнение с радостта да донесете тази купа у дома.



Когато играе нашият национален отбор, всички ние играем. Сега, с тази победа, вие я спечелихте за цяла Испания. Това беше епична победа. Вие сте звезден и легендарен отбор в историята на нашия футбол. Успяхте да покажете своята борбеност, издръжливост и смелост“, добави още испанският монарх.

👑Los campeones del mundo ya están en el Palacio de la Zarzuela



La selección española visita a los Reyes tras conquistar el #MundialRTVE ⭐⭐#EspañaSuperestrella #LaSegundaEsNuestra



⭕https://t.co/qSayUdEPKg pic.twitter.com/xyl3ZT4pgi — RTVE (@rtve) July 20, 2026

18:45 След като пристигна с полет от Ню Йорк и почина за няколко часа, отборът се отправи към двореца „Сарсуела", където ги посрещна испанското кралско семейство. Там са крал Фелипе VI и кралица Летиция, придружени от принцеса Леонор и инфанта София.

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago