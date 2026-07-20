"Вабанк" след финала Испания - Аржентина: Футболът победи ритането

Новият епизод на „Вабанк“ е посветен на големия финал на световното първенство по футбол между Испания и Аржентина и на спора, който остана след последния съдийски сигнал. Испания спечели световната титла с убедително представяне, но големият въпрос в предаването е друг – какво показа Аржентина във мача? Беше ли южноамериканският тим прекалено груб и дефанзивен, или това е напълно оправдан подход в мач за световната купа?

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Дискусията във „Вабанк“ се разгорещи и около най-голямата звезда на Аржентина – Лионел Меси. Всичко ли в този отбор продължава да се върти около него? Трябва ли останалите футболисти да играят по този начин, за да дадат възможност на легендата да бъде в центъра на събитията, или отборът вече трябва да има собствена идентичност, независима от своя капитан?

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В новия епизод говорим още за границата между агресивната игра и грубостта, за защитния футбол и за това дали подобен подход може да бъде оправдан, когато залогът е световната титла. Испания спечели. Аржентина загуби. Но големият спор тепърва започва. Всичко ли се върти около Меси и оправдан ли е футболът, който показа в турнира Аржентина? Вижте мненията в новия епизод на „Вабанк“.

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