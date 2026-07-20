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Кукурея наследи уникално постижение от грешника за Аржентина

  • 20 юли 2026 | 18:15
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След спечеления финал на Мондиал 2026 левият бек на Испания Марк Кукурея е единственият действащ световен шампион както на клубно, така и на национално ниво.

Преди година Кукурея спечели Световното клубно първенство като част от Челси, а сега новото попълнение на Реал Мадрид стана световен първенец и със своя национален тим. Досега честта да бъде единственият двоен световен шампион имаше полузащитникът на лондончани и национал на Аржентина Енцо Фернандес, който беше изгонен с червен картон в края на редовното време на снощния финал.

27-годишният Кукурея беше сред ключовите играчи на Испания на Световното първенство, като изигра пълни 750 минути в осемте мача на тима, в които се отчете с три асистенции и спомогна за цели седем сухи мрежи.

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Снимки: Gettyimages

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