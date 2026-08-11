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Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
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  3. Веласкес обяви групата на Левски за реванша срещу Кайрат

Веласкес обяви групата на Левски за реванша срещу Кайрат

  • 11 авг 2026 | 11:24
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Слушай на живо: Кайрат - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за днешния мач реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят на стадион "Туркистан Арена" е от 18:00 часа българско време.

"Сините" имат аванс от един гол след първата среща в София. В разширения състав няма изненади - аут остават Стипе Вуликич, Оливер Камдем, Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

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Групата на Левски: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров, Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Хевертон, Алекс Сантейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.

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