Меси записа още един паметен рекорд

Във вероятно прощалния си мач на световни първенства Лионел Меси успя да постигне поредно велико постижение. С попадането си в стартовия състав на Аржентина срещу Испания 39-годишният техничар изравни рекорда на Кафу за най-много участия във финали на мондиали - три.

Финалите на Кафу са в три поредни първенства – през 1994-та, 1998-а и 2002-ра. В първия той започва като титуляр и остава до 99-ата минута на мача, в който Бразилия прави нулево реми с Италия, след което възтържествува при дузпите. Четири години по-късно десният бек записва цял двубой при тежката загуба с 0:3 от домакина Франция. През 2002-ра пък той дори е капитан на „Селесао“ и остава на терена през всичките 90 минути при успеха с 2:0 над Германия.

Меси пък беше на терена през 2014-та - загуба с 0:1 срещу Германия, както и после през 2022-ра - успех над Франция.

Любопитното е, че дори единственият трикратен световен шампион като футболист – Пеле, няма три участия във финали на мондиал. Той играе при триумфите на Бразилия през 1958-а и 1970-а, но пропуска спечеления финал през 1962-ра заради контузия, която получава още във втория мач на тима от турнира.

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