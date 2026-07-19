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Синът на Марадона: Сега Аржентина има по-силен отбор от този през 1986-а

  • 19 юли 2026 | 21:19
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Диего Марадона-младши направи сравнение между ролята на баща си Диего Марадона в националния отбор на Аржентина от 1986 г. и настоящия тим, воден от Лионел Меси. Според него сегашният състав е значително по-силен, а Меси е уникален лидер, чието оттегляне ще остави огромна празнина.

„Отборът, изграден около Меси, е много по-силен от този, който имаше баща ми. Не казвам, че онзи тим е бил слаб, но настоящият национален отбор на Аржентина е по-мощен. През 86-а зависехме от извънземен футболист, а днес – от първия сред хората. Когато Меси се оттегли, надявам се това да стане след поне 10 години, в националния отбор ще остане празнина“, заяви Марадона-младши, цитиран от „Мундо Депортиво“.

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