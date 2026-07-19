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Ямал започна с рекордите още преди първия съдийски сигнал

  • 19 юли 2026 | 21:37
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Ямал започна с рекордите още преди първия съдийски сигнал

Испания и Аржентина се изправят един срещу друг в Ню Джърси в дългоочаквания сблъсък за световната титла. Големият финал на Световното първенство по футбол 2026 събира на едно място настоящите шампиони от Южна Америка и устремения към нов триумф европейски колос, но голямата история в лагера на „Ла Роха“ започна още преди първия съдийски сигнал.

Испанският суперталант Ламин Ямал официално се превърна в първия и единствен футболист в историята на световния футбол, който в рамките на тийнейджърските си години (преди да навърши 20 години) ще играе както на финал на Европейско първенство, така и на финал на Световно първенство.

Историческият момент за испанския футбол стана двоен, след като селекционерът Луис де ла Фуенте заложи на Ламин Ямал и Пау Кубарси в стартовия състав. С това двамата се превърнаха в едва четвъртия и петия тийнейджър в цялата история на футбола, които започват като титуляри във финал на Световно първенство. Преди тях това са постигали единствено три легендарни имена: Пеле (през 1958 г. за Бразилия), Джузепе Бергоми (през 1982 г. за Италия) и Килиан Мбапе (през 2018 г. за Франция). И в трите случая техните отбори накрая печелят финала и вдигат купата.

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Снимки: Gettyimages

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